Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale ile kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler yangına havadan 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, karadan ise 718 personel ve 151 araç ile müdahale ederek, kontrol altına aldı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa Valiliği NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, ilimiz Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde, saat 13.45'te ihbarı alınan orman yangınına; Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve diğer destek ekiplerimiz tarafından havadan ve karadan müdahale edilmiş olup, yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştır."

