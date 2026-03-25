Bursa'da izinsiz kazı yapan 2 zanlı yakalandı
Bursa'nın İznik ilçesinde Jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 2 şüpheliyi tünel içinde yakalayarak adli işlem başlattı.
İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında Elbeyli Mahallesi'nde ormanlık alanda operasyon yaptı.
Ekipler, 2 şüpheliyi yaklaşık 35 metre tünel içerisinde izinsiz kazı yaparken yakaladı.
Yapılan aramalarda kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İfadeleri alınmak üzere İznik İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın