Bursa'da izinsiz kazı yapan 2 zanlı yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde Jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 2 şüpheliyi tünel içinde yakalayarak adli işlem başlattı.

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında Elbeyli Mahallesi'nde ormanlık alanda operasyon yaptı.

Ekipler, 2 şüpheliyi yaklaşık 35 metre tünel içerisinde izinsiz kazı yaparken yakaladı.

Yapılan aramalarda kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İfadeleri alınmak üzere İznik İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
