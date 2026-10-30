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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçen kişi otomobilin çarpmasıyla öldü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki kişi, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, cenaze incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bahadır Mert (26) yönetimindeki 33 BAM 50 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl Perşembe Pazarı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şuayip Şen'e (63) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Şen, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şen'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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