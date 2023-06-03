Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak etkili oldu

Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kepekdere, yoğun yağış nedeniyle taşarken bazı tarım arazileri ile köprüler zarar gördü. Harmancık-Simav kara yolunda da su birikintileri nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Belediye ekipleri, yol ve arazilerde iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yağışların sürmesi nedeniyle belediye yetkilileri vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.