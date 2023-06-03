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Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak etkili oldu

Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kepekdere, yoğun yağış nedeniyle taşarken bazı tarım arazileri ile köprüler zarar gördü. Harmancık-Simav kara yolunda da su birikintileri nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Belediye ekipleri, yol ve arazilerde iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yağışların sürmesi nedeniyle belediye yetkilileri vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kepekdere, yoğun yağış nedeniyle taşarken bazı tarım arazileri ile köprüler zarar gördü.

Harmancık-Simav kara yolunda da su birikintileri nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Belediye ekipleri, yol ve arazilerde iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede yağışların sürmesi nedeniyle belediye yetkilileri vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Erkan Bayram - Güncel

Harmancık Bursa Güncel Haberler

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