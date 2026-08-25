Haberler

Bursa Nilüfer'de orman dışı alandaki yangın kontrol altına alındı

Bursa Nilüfer'de orman dışı alandaki yangın kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orman Genel Müdürlüğü, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada, söndürme çalışmalarına katkı sağlayan gönüllülere, kurumlara ve vatandaşlara teşekkür edilirken, yangın riskine karşı açık alanlarda ateş yakılmaması, anız ve bahçe atıklarının yakılmaması konusunda uyarılar yapıldı.

(BURSA) - Orman Genel Müdürlüğü, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

OGM'den yapılan açıklamada, yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek veren gönüllülere, kurumlara, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür edildi.

Açıklamada, yangın riskine karşı açık alanlarda ateş yakılmaması, anız ve bahçe atıklarının yakılmaması ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: ANKA
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı

Erdoğan, Netanyahu'yu üstüne basa basa uyardı: Fırsat vermeyeceğiz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?

İslam Memiş'ten altın fiyatları için çok konuşulacak kehanet

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Cem Küçük soruşturmasında 'sahte Forbes haberi' detayı! Özyurt'tan 115 bin TL gelmiş

"Forbes'a çıktı" dediği isimden gelen paraya bakın
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı

Çocuğun elindeydi bomba gibi patladı, bütün mahalle ayağa kalktı

Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında

Ülkenin eski cumhurbaşkanı ve oğlu gözaltında: Suçlamalar çok ağır
İBB Davası'nda kritik ifade: 5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince ceza kesildi

"5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince..."