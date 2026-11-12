Bursa Nilüfer'de TIR'dan indirilen üç tekerlekli motosiklet kayarak otomobile çarptı

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Bursa'da TIR dorsesinden indirilmek için bağlı olduğu halatları çözülen üç tekerlekli motosiklet, yokuş aşağı kayarak yolda ilerleyen otomobile çarptı. Yaralananın olmadığı kaza, çarptığı otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. TIR dorsesinden indirilmek için halatları çözülen üç tekerlekli motosiklet, aniden hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı hızla ilerleyen motosiklet, yoldan ilerleyen otomobile çarptı. Her iki araçta da hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı. Kaza anı, motosikletin çarptığı otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, motosikletin TIR'dan indirildiği sırada hareket ederek yokuş aşağı kayması ve otomobile çarpması yer aldı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı