Bursa Nilüfer'de mobilya deposundaki yangının çevredeki fabrikalara sıçraması önlendi

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Başköy Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki fabrikalara sirayet etmesi engellenen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA