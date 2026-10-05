Bursa Nilüfer'de mobilya deposundaki yangının çevredeki fabrikalara sıçraması önlendi

Bursa Nilüfer'de mobilya deposundaki yangının çevredeki fabrikalara sıçraması önlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'ndeki mobilya fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangının çevredeki fabrikalara sirayet etmesini engelledi; söndürme çalışmaları sürüyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Başköy Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki fabrikalara sirayet etmesi engellenen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA