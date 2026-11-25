Bursa Nilüfer'de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde Mehmet K. idaresindeki 16 S 4531 plakalı servis minibüsü ile Salih Ö. yönetimindeki 16 SA 415 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle servis minibüsündeki 8 kişi yaralandı.
İhbarla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA