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Bursa Nilüfer'de eğlence mekanına tüfekle ateş açan 2 şüpheli aranıyor

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Bursa Nilüfer'de eğlence mekanına tüfekle ateş açan 2 şüpheli aranıyor Haber Videosunu İzle
Bursa Nilüfer'de eğlence mekanına tüfekle ateş açan 2 şüpheli aranıyor
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Fethiye Mahallesi'ndeki eğlence mekanına saat 04.00 sıralarında tüfekle ateş açıldı. İddiaya göre kimliği belirsiz 2 şüpheli olay yerinden kaçarken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı ve polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesindeki bir eğlence mekanına kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından tüfekle ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Fethiye Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli eğlence mekanına tüfekle ateş açtı. Şüpheliler saldırı sonrası kaçarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tüfeklerden çıkan mermiler eğlence mekanına isabet etti. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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