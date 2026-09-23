Haberler

Bursa Nilüfer'de 10 katlı apartmanın 6. katında çıkan yangın söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Nilüfer'de 10 katlı apartmanın 6. katında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı apartmanın 6. katında saat 20.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bina sakinleri tahliye edilirken evde kimsenin bulunmadığı, yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içindeki 10 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıktı. Apartmandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina sakinlerini tahliye ederken yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı, olayda yaralanan ya da etkilenen olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
PSG ve Sevilla'da forma giymişti! Şimdi gezgin oldu

Dünyanın tanıdığı isim işi gücü bırakıp gezgin oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Isparta'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşi baba evine giderken sokakta önünü kesip pompalı tüfekle vurdu

Eşiyle tartışıp baba evine gidiyordu! Sokakta önü kesildi
Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi

Eyvahlar olsun! Galatasaray'a yine kötü haber geldi
İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş eğitim uçağı düştü: 2 pilot son anda kurtuldu

Uçak bir anda alev topuna döndü! Pilotlar son anda kurtuldu
Sayılı günler kaldı! Türkiye'nin resmi tatil günlerine bir yenisi daha ekleniyor

Sayılı günler kaldı! Yeni resmi tatil geliyor
Bandırma’da yürek yakan kaza! Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti

Bu araçtan kimse sağ çıkamadı! Doğmamış bebek de kurbanlar arasında
Tansiyonu yükselince öğrendi, 6 yıl diyalize girdi! Kader Erden 18 yıldır nakil böbrekle yaşıyor

Üç kez boynu bükük döndü, dördüncü çağrı hayatını değiştirdi
Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü

Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü