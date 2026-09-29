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Bursa Mustafakemalpaşa'da çiftlikte 5 bin balya saman yandı, traktör zarar gördü

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Bursa Mustafakemalpaşa'da çiftlikte 5 bin balya saman yandı, traktör zarar gördü
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çiftlikte çıkan yangında 5 bin balya saman yandı, bir traktör kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar tahliye edilirken alevler ahıra ve çiftliğin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü; yem kırma makinesi kısmen zarar gördü.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çiftlikte çıkan yangında 5 bin balya saman ve bir traktör yandı.

Yenidere Mahallesi 2'nci TOKİ mevkisi Karaoğlan yolu üzerindeki N.Y.'ye ait çiftlikte saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Çiftliğin samanlığında çıkan yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ahıra ve çiftliğin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında 5 bin balya saman yandı, bir traktör de kullanılamaz hale geldi. Çiftlikteki yem kırma makinesi ise kısmen zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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