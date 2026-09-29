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Bursa Mudanya'da sel ve su baskını ihbarlarına Büyükşehir ekipleri müdahale ediyor

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde yoğun yağışın ardından oluşan sel ve su baskını ihbarlarına Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor. Esence Mahallesi'ndeki çalışmalar AKOM koordinasyonunda sürdürülüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından meydana gelen sel ve su baskını ihbarlarına, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Esence Mahallesi'nde, İtfaiye Dairesi Başkanlığı 7 araç ve 16 personel, BUSKİ Genel Müdürlüğü 50 araç ve 100 personel, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü 3 araç ve 4 personel, Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü 18 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Sahadaki çalışmalar ve bölgedeki gelişmeler, AKOM koordinasyonunda yakından takip ediliyor.

Kaynak: AA
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