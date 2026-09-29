Bursa Mudanya'da sel ve su baskını ihbarlarına Büyükşehir ekipleri müdahale ediyor

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından meydana gelen sel ve su baskını ihbarlarına, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Esence Mahallesi'nde, İtfaiye Dairesi Başkanlığı 7 araç ve 16 personel, BUSKİ Genel Müdürlüğü 50 araç ve 100 personel, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü 3 araç ve 4 personel, Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü 18 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Sahadaki çalışmalar ve bölgedeki gelişmeler, AKOM koordinasyonunda yakından takip ediliyor.

Kaynak: AA