Bursa Mudanya'da sağanakta ev ve pansiyonlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sağanak, su baskınlarına yol açtı. Pansiyonlarda ve evlerinde mahsur kalanlar, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Kentte iki gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde metrekareye 13,7 kilogram yağış düştü. Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'nde metrekareye düşen yağış miktarı ise 15 kilogramı aştı. Mahallede su baskınları yaşanırken, evlerinde ve pansiyonlarda mahsur kalanlar oldu. İhbarla bölgeye, AFAD, Mudanya Arama Kurtarma (MAK), jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Esence Mahallesi'ndeki pansiyonda mahsur kalan M.Y. (53) ve A.S. (60) ile Yalıçiftlik Mahallesi Kapanca mevkisinde mahsur kalan 2 vatandaş, MAK ekiplerince kurtarıldı. Ayrıca 32'nci Sokak'ta ikamet eden engelli bir vatandaşın kent merkezindeki adresine nakli için de bölgeye ambulans yönlendirildi.

SAĞANAK SÜRECEK

BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince arama-kurtarma, su tahliyesi ve kontrol çalışmaları da gerçekleştirildi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre; kent genelinde sağanak devam edecek. Yarın sabah kentin kuzeyinde yoğun yağış beklenirken, perşembe günü ara verecek olan sağanak, cuma ve cumartesi günleri de aralıklarla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı