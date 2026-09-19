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Bursa Mudanya'da fenalaşan servis minibüsü sürücüsü kaza sonrası hastanede öldü

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Bursa Mudanya'da fenalaşan servis minibüsü sürücüsü kaza sonrası hastanede öldü
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde direksiyon başında fenalaşan servis minibüsü sürücüsü, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde direksiyon başında fenalaştıktan sonra trafik kazasına karışan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Hasanbey Mahallesi Engin Adıyaman Caddesi'nde 16 S 9335 plakalı servis minibüsüyle seyreden Mehmet Okutur (55), direksiyon başında fenalaştı.

Direksiyonun kontrolünü kaybeden Okutur, karşı şeride geçerek 16 ALN 278 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Okutur, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

Kaynak: AA
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