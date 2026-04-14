Bursa merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon; 11 tutuklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul ve Çorum'da düzenlenen operasyonla suç örgütüne yönelik 13 şüpheli gözaltına alındı, 11'i tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve yağma girişimlerine dair belgeler ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

5 Nisan'da Nilüfer ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması sonrası yurt dışındaki firari örgüt yöneticisinin talimatıyla hareket ettikleri belirlenen K.B., P.T., A.H.G., M.Ş., M.D.Ç., M.K., H.R.Y., Z.Ç. ve V.Ü. isimli 9 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Bursa merkezli İstanbul ve Çorum'da Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin İstanbul'da saklandıkları adreste yapılan aramada, eylemde kullanıldıkları değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ile 36 fişek ele geçirilirken; 9 kişi gözaltına alındı.

KURYE KIYAFETİ VE KASKLA YAĞMA YAPTILAR

Diğer soruşturmada B.Ü. isimli kişiye yönelik gerçekleştirilen olayda, şüphelilerin kurye kıyafeti ve motosiklet kaskı takarak ofise girdikleri, silah zoruyla alıkoyarak yağma yaptıkları belirlendi. Bu olayda da yurt dışındaki firari örgüt yöneticisinin talimatıyla karıştıkları tespit edilen M.Y., A.D., S.G. ve Y.S. isimli 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Toplam 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
