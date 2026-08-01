Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Bursa merkezli Kocaeli, Mersin ve Osmaniye'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evin 2 kez kurşunlanması olayıyla ilgili soruşturma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 800 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Çalışmalarda 11 zanlının olayı planladığını, yurt dışında tutuklu bulunan suç örgütü liderinin talimatıyla silahlı eylem gerçekleştirdiklerini belirledi.

İkinci eylem hazırlığında olduğu tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bursa, Kocaeli, Mersin ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA