Haberler

Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa merkezli Kocaeli, Mersin ve Osmaniye'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bursa merkezli Kocaeli, Mersin ve Osmaniye'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evin 2 kez kurşunlanması olayıyla ilgili soruşturma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 800 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Çalışmalarda 11 zanlının olayı planladığını, yurt dışında tutuklu bulunan suç örgütü liderinin talimatıyla silahlı eylem gerçekleştirdiklerini belirledi.

İkinci eylem hazırlığında olduğu tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bursa, Kocaeli, Mersin ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir külah dondurma için 10 Euro istedi! Bedeli çok ağır oldu

Bir külah dondurma için 10 Euro istedi! Bedeli çok ağır oldu
ABD'nin kripto planı için geri sayım başladı

ABD'nin kripto planı için geri sayım başladı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası'na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi

Başkanın kardeşinden Özel’in kasasına seçim öncesi sır transfer
Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş
Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul'da bir dönemin sonu! Bu görüntü tarih oluyor

Evi ve işi arasında 150 km var! Çareyi işe her gün helikopterle gitmekte buldu

Evi ve işi arasında 150 km var! Çareyi işe her gün helikopterle gitmekte buldu
Galatasaray'dan 10 numara transferinde büyük ters köşe: Batrakov ile anlaşıldı

10 numara transferinde büyük ters köşe: Anlaşma resmen sağlandı