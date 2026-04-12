Bursa merkezli 4 ildeki operasyonda 15 firari hükümlü yakalandı
Bursa, İstanbul, Yalova ve Kırklareli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bursa, İstanbul, Yalova ve Kırklareli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Kasten öldürme', 'Gasp', 'Hırsızlık', 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan hükümlülerden 5'i Bursa'da, 7'si İstanbul'da, 2'si Yalova'da, 1'i Kırklareli'de yakalanarak gözaltına alındı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.