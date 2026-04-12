Bursa merkezli düzenlenen operasyonda aranan 15 hükümlü yakalandı
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonla, kasten öldürme, gasp, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan 15 hükümlü yakalandı. Yakalamalar Bursa, İstanbul, Yalova ve Kırklareli'nde gerçekleştirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süredir aranan ve "kasten öldürme", "gasp", "hırsızlık", "uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda Bursa'da 5, İstanbul'da 7, Yalova'da 2 ve Kırklareli'nde bir hükümlü yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Cem Şan