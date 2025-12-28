Haberler

Bursa merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Bursa merkezli dört ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda, kişileri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmalarına karıştırarak dolandıran 10 zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda 10 milyon 800 bin lira dolandırılan mağdurların yanında ele geçirilen malzemelerle birlikte zanlılar adliyeye sevk edildi.

Bursa merkezli 4 ilde polis ekiplerince düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 kişiyi telefonla arayarak adlarının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmalarına karıştığını, kimlik bilgilerinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığını ve isimlerinin kuyumcu soygununda geçtiğini söyleyip dolandırıcılık yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

İkamet adresleri belirlenen şüpheliler Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Mağdur 3 kişiyi 10 milyon 800 bin lira dolandırdıkları öğrenilen şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 110 bin 400 lira, 2 bin 100 dolar, 700 avro, 10 cep telefonu ve 20 SIM kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y, U.S, O.O, M.A, R.D, Ç.K, H.S, M.U, E.E. ile Ö.Ş. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
