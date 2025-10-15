Haberler

Bursa Merkezli DEAŞ Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa merkezli 3 ilde, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesi için çalışma yürüttü.

Ekiplerce, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 9'u yabancı uyruklu 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bursa merkezli Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
Çatışmalar yeniden başladı! Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındayken kaybolduğu sanılıyordu! Meğer ailesi 27 yıl boyunca odaya hapsetmiş

15 yaşındayken kayboldu sanılıyordu! Gerçek 27 yıl sonra ortaya çıktı
Havuz keyfi hayatını kabusa çevirdi! Kafa tabanına kadar ilerledi

Havuz keyfi hayatını kabusa çevirdi! Kafa tabanına kadar ilerledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.