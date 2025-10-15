Bursa Merkezli DEAŞ Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa merkezli 3 ilde, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesi için çalışma yürüttü.

Ekiplerce, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 9'u yabancı uyruklu 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bursa merkezli Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.