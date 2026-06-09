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Bursa merkezli uyuşturucu soruşturmasında 52 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı

Bursa merkezli uyuşturucu soruşturmasında 52 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı
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Bursa merkezli Yalova, İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 45 adreste arama yapılırken, helikopter ve özel harekat ekipleri de operasyona destek verdi.

Bursa merkezli Yalova, İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçeye çevre il ve ilçelerden uyuşturucu madde getirerek sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 4 ay süren araştırma, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçunu işledikleri iddia edilen 52 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Bursa'nın yanı sıra Yalova, İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 45 adreste arama ve yakalama çalışması yapıldı. Helikopter ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada operasyonun devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başsavcılığımızca göreve geldiğimiz ilk gün başlattığımızı açıkladığımız 'sıfır tolerans' uygulaması tavizsiz devam ettirilerek Orhangazi'mizde yaşayan gençlerin geleceğini, aile yapısını ve toplum düzenini hedef alan uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir."

Kaynak: AA / Musa Öztürk
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