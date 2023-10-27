Bursa merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 13 gözaltı (2)
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12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBursa, İzmir ve Adana'da fuhuş çetesine yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.
12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa, İzmir ve Adana'da fuhuş çetesine yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında çete lideri F.K.'nin de olduğu belirtilirken, 1 şüpheli ev hapsine çarptırıldı.
Semih ŞAHİN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel