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Bursa Karacabey'de otomobil yoldan çıkarak kanala düştü, 1 kişi yaralandı

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Bursa Karacabey'de otomobil yoldan çıkarak kanala düştü, 1 kişi yaralandı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde Karacabey-Bandırma yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen otomobil kanala düştü. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karayolu kenarındaki kanala düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karacabey- Bandırma yolunda, Dağkadı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Karacabey'den Bandırma istikametine seyir halinde olan Mert Ö. (24) yönetimindeki 34 EHF 997 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yoldaki kanala düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mert Ö., ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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