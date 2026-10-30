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Bursa İznik'te soğuk hava deposu yangını 18 itfaiye aracıyla kontrol altına alındı

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Bursa İznik'te soğuk hava deposu yangını 18 itfaiye aracıyla kontrol altına alındı Haber Videosunu İzle
Bursa İznik'te soğuk hava deposu yangını 18 itfaiye aracıyla kontrol altına alındı
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Bursa'nın İznik ilçesinde Yeşil Cami Mahallesi Sakarya Yolu mevkisindeki soğuk hava deposunda gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Bölgeye 18 itfaiye aracı, iş makineleri ve su tankerleri sevk edilirken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yeşil Cami Mahallesi Sakarya Yolu mevkisindeki soğuk hava deposunda gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 18 itfaiye aracı, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğüne ait iş makineleri ve 3 su tankeri ile Tarım AŞ tarafından 4 su tankeri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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