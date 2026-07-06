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İznik'te çöplükte çıkan yangın, çalılığa sıçradı; ekiplerin müdahalesi sürüyor

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Bursa'nın İznik ilçesinde çöplükte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çalılık alana sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

BURSA'nın İznik ilçesinde çöplükte çıkan yangın, çalılık alana sıçradı. Yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Elbeyli Mahallesi'ndeki çöplükte, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler çalılık alana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının tarım arazileri ile zeytinliklere sıçramaması için havadan da helikopterle müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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