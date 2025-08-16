Bursa-İstanbul Deniz Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri, İstanbul ile Bursa arasındaki 7 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler arasında Armutlu-Bursa ve Bursa-İstanbul hatları yer alıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin İstanbul ile Bursa arasındaki 7 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ile saat 16.00, 17.30 ve 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı nedenden dolayı saat 17.45, 19.00 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

