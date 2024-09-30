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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi

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Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden toplam 8'i olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun duyurusuna göre, bazı seferler gerçekleştirilemeyecek.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek. Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel

İstanbul bursa

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