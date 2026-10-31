Bursa İnegöl'de tırnakçılık iddiasıyla 2 kişiye dair 4 şüpheli gözaltına alındı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinden "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mahmudiye Mahallesi Avarlar Kavşağı mevkisindeki bir iş yerine gelen 2 kişi, "tırnakçılık" yöntemiyle iş yeri sahibinden bir miktar para aldı.

Şüphelilerin ayrılmasının ardından parasının eksildiğini fark eden iş yeri sahibi, polise başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA