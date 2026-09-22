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Bursa İnegöl'de şarampole uçan otomobilde 83 ve 80 yaşındaki çift yaralandı

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Bursa İnegöl'de şarampole uçan otomobilde 83 ve 80 yaşındaki çift yaralandı
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Bursa İnegöl'de kırsal Paşaören Mahallesi yolunda şarampole uçan otomobilin 83 yaşındaki sürücüsü ile 80 yaşındaki eşi yaralandı. Yaralı çift, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücü Mehmet Ö. (83) ile yanındaki eşi Muammer Ö. (80) yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında kırsal Paşaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Ö.'nün kontrolünü kaybettiği 16 Y 6072 plakalı otomobil, yoldan çıktı ve şarampole uçtu. Kazada sürücü Mehmet Ö. ile yanında bulunan eşi Muammer Ö. yaralandı. Kazayı fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çift, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü ve eşinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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