Bursa İnegöl'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Sürücü Zekeriya H. ve arkasındaki yolcu Afef A.'nın hastaneye kaldırıldığı kazada, kadının sol ayağının kopma noktasında olduğu öğrenildi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza saat 18.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Rıdvan A. (48) yönetimindeki 16 BNN 612 plakalı otomobil, Ahsen Sokak'tan caddeye çıkan Zekeriya H.'nin (37) kullandığı 16 MB 7599 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Afef A. (38) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, sol ayağı kopma noktasına gelen kadının ameliyata alınacağı belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),