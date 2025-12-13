İnegöl'de boyahanede çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı mobilya boyahanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mahmudiye Mahallesi 2. Mobilya Sokak'taki boyahanenin baca bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi ekipleri, yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Boyahanede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.