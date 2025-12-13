Haberler

İnegöl'de boyahanede çıkan yangın söndürüldü

İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı bir mobilya boyahanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı mobilya boyahanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mahmudiye Mahallesi 2. Mobilya Sokak'taki boyahanenin baca bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi ekipleri, yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Boyahanede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
