Bursa İnegöl'de mantar yiyen 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek yiyen Feriha Sabitoğlu (54), rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi Mimar Sokak'ta meydana geldi. Dün akşam saatlerinde komşularından aldığı mantarı pişirerek yiyen Feriha Sabitoğlu, sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Eve çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Sabitoğlu'nu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Feriha Sabitoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sabitoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı