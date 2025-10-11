Haberler

Bursa İnegöl'de Hayvan Yemi Yüklü Tır Devrildi: 2 Ağır Yaralı

Bursa İnegöl'de Hayvan Yemi Yüklü Tır Devrildi: 2 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayvan yemi yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayvan yemi yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Ahmet S. yönetimindeki 42 ERG 17 plakalı hayvan yemi yüklü tır, Güney Kestane mevkisinde devrildi.

Durumun bildirilmesiyle kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile tırda bulunan Saliha S. ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırda yüklü hayvan yemleri kaza nedeniyle yol kenarına saçıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

Eski İsrail askeri ülkeyi alarma geçirdi! Zengin erkeklerin kabusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Çin'e yüzde 100'lük tarife kararı piyasaları sarstı! Borsalar çakıldı, altın zirve yaptı

Trump'ın kararı piyasaları sarstı! Borsalar çakıldı, altın zirve yaptı
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

Eski İsrail askeri ülkeyi alarma geçirdi! Zengin erkeklerin kabusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.