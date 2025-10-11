Bursa İnegöl'de Hayvan Yemi Yüklü Tır Devrildi: 2 Ağır Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayvan yemi yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ahmet S. yönetimindeki 42 ERG 17 plakalı hayvan yemi yüklü tır, Güney Kestane mevkisinde devrildi.
Durumun bildirilmesiyle kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile tırda bulunan Saliha S. ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırda yüklü hayvan yemleri kaza nedeniyle yol kenarına saçıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel