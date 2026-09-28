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Bursa İnegöl'de drift görüntülerini paylaşan sürücüye 165 bin TL ceza verildi

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Bursa İnegöl'de drift görüntülerini paylaşan sürücüye 165 bin TL ceza verildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde drift atıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye toplam 165 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken cezanın 140 bin TL'si drift, 25 bin TL'si sosyal medyada özendirme nedeniyle kesildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobiliyle drift atıp, görüntüleri sanal medyada paylaşan sürücüye toplam 165 bin TL idari para cezası uygulandı, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Poligon mevkisinde dün 16 PB 518 plakalı otomobiliyle drift atan sürücü, cep telefonuyla kaydettirdiği o anları sanal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri sürücünün kimliğinin tespiti için çalışma başlattı. Sürücü F.Ü.'ye 'Drift atma'dan 140 bin TL ve 'Trafik kuralı ihlallerini sosyal medya veya internet gibi mecralarda alenen paylaşarak özendirme' suçu kapsamında ise 25 bin TL olmak üzere toplam 165 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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