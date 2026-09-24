Bursa İnegöl'de dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Bursa İnegöl'de dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Karagözler Mahallesi'nde otomobil dere yatağına devrildi; araçtaki 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Karagözler Mahallesi'nde K.B. idaresindeki 16 BYF 547 plakalı otomobil dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki 4 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA