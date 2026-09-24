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Bursa İnegöl'de dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı

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Bursa İnegöl'de dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Karagözler Mahallesi'nde otomobil dere yatağına devrildi; araçtaki 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Karagözler Mahallesi'nde K.B. idaresindeki 16 BYF 547 plakalı otomobil dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki 4 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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