Bursa İnegöl'de Baraka Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bahçedeki baraka, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı İsaören Mahallesi Baraj Yolu mevkisinde, bahçe içinde bulunan bir barakada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Barakanın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.