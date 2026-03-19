Bursa'da 8 katlı binada yangın; 1 daire kullanılamaz hale geldi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 8 katlı apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın, tedirginliğe neden olurken, daire kullanılamaz hale geldi.

İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi konutlar bölgesindeki 8 katlı apartmanın 6'ncı katında, saat 13.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları ve alevleri gören apartmandakiler, panikle binayı tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saat sonra söndürülürken, dairenin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Öte yandan, yangın sırasında dairede kimsenin olmadığı da öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı