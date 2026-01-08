Bursa'da evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı bir binanın birinci katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına alırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenimahalle Akdemir Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenye yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel