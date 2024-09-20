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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Yavru Kanguru Heyecanı

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Yavru Kanguru Heyecanı
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 6 yaşındaki 'Cimcime' isimli kanguru, ilk yavrusu 'Denizhan'ı dünyaya getirdi. Yavru kanguru şu an annesinin kesesinde zaman geçiriyor ve ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

BURSA Hayvanat Bahçesi'nde 3 yıl önce Antalya'dan getirilen 6 yaşındaki 'Cimcime' isimli kanguru ilk yavrusunu dünyaya getirdi. Hayvanat bahçesinin 883'üncü üyesi olan dişi kanguruya, kendisini ilk görüntüleyen DHA muhabirinin adı verildi. 'Denizhan' ismini alan yavru kanguru, gününün büyük bir kısmını annesinin kesesinde geçiriyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan ve 206 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan Bursa Hayvanat Bahçesi, 138 türden bine yakın hayvana ev sahipliği yapıyor. Hayvanların doğal ortamlarında yaşayıp özel yiyeceklerle beslendiği, düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirildiği ve günde 2 bin 500 ile 3 bin kişinin ziyaret ettiği Bursa Hayvanat Bahçesi'nde şu günlerde yavru kanguru heyecanı yaşanıyor. 3 yıl önce Antalya'dan Bursa'ya getirilen 6 yaşındaki 'Cimcime' isimli kanguru ilk yavrusunu dünyaya getirdi. 2,5 ay önce doğan ve hayvanat bahçesinin 883'üncü üyesi olan dişi kanguru gününü annesi ile kaldığı özel alanda geçiriyor. Yavru, çoğu zaman annesinin kesesinde, bazen de yanında dolaşırken görülüyor.

3 AY DAHA ANNE SÜTÜ İLE BESLENECEK

Yavru kanguruya kendisini ilk görüntüleyen DHA muhabirinin adı verildi. 'Denizhan' ismini alan yavru anne sütüyle besleniyor. 'Cimcime'nin ilk doğumu olduğunu ve yavrusunu ortalama 3 ay daha emzireceğini söyleyen bakıcı Erdoğan Koç, anne kangurunun yavrusu olduktan sonra yanına kimseyi yaklaştırmadığını belirtti. Anne ve yavrusunun sağlık kontrollerinin veteriner hekimler tarafından düzenli olarak yapıldığını ifade eden Koç, "Hem annenin hem yavrunun sağlık durumu çok iyi. Burada hayvanlarımıza özenle bakıyoruz. Veteriner eşliğinde elma havuç gibi yiyeceklerle besleyip, yemlerini sabahtan gelip kontrol ediyoruz" diye konuştu.

'YAVRUMUZA İLGİ ÇOK BÜYÜK'

Ziyaretçilerin yavru kanguruya yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Erdoğan Koç, "Yavrumuza ilgi çok büyük. Yavru kanguru 7 Temmuz tarihinde dünyaya geldi ve annesinin karnından kafasını çıkartmaya başladı. Baba kanguru bir başka bölümde. Herhangi bir sıkıntı olmasın, diye bir araya getirmiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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