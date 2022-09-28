Bursa haberi... Bursa'daki ölümlü trafik kazasına karışan 2 sürücü tutuklandı Güncel Haberler Bursa haberler... Bursa'nın İznik ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı. Bursa'nın İznik ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı. Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ersel E. ile kamyon sürücüsü Kağan B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı. İznik-Orhangazi kara yolunun 6'ncı kilometresi Çakırca Köprüsü'nde dün akşam Ersel E. idaresindeki 16 FBK 77 plakalı kamyonet ile Kağan B'nin kullandığı 16 H 0465 plakalı sebze yüklü kamyon çarpışmıştı. Kazada, kamyonetteki mevsimlik işçilerden biri yaşamını yitirmiş, sürücü Ersel E'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Şenol Poyraz Jandarma İznik Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa haberi... Bursa'daki ölümlü trafik kazasına karışan 2 sürücü tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.