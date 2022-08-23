Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa haber: Osmangazi Köprüsü ihtişamıyla hayran bırakıyor

Güncel Haberler

Bursa haberleri... Osmangazi Köprüsü dron çekimi (Arşiv) Köprünün ayaklarının denizden görüntülenmesi Körfez üzerinde ilerleyen bottan çekilen köprü manzaraları Köprünün altının denizden görüntülenmesi Köprünün ayaklarının sualtı kamera ile görüntülenmesi KOCAELİ - Dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer...

Osmangazi Köprüsü dron çekimi (Arşiv)

Köprünün ayaklarının denizden görüntülenmesi

Körfez üzerinde ilerleyen bottan çekilen köprü manzaraları

Köprünün altının denizden görüntülenmesi

Köprünün ayaklarının sualtı kamera ile görüntülenmesi KOCAELİ - Dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü, ihtişamıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen ve İzmit Körfezi'nin iki yakasını bağlayan 2 bin 682 metre uzunluğundaki köprü,

252 metre kule yüksekliğine, 35,93 metre tabliye genişliğine sahip.

Osmangazi Köprüsü, 1550 metre orta açıklığıyla dünyada işletmeye açık olan en büyük orta açıklıklı asma köprüler sıralamasında 7'nci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Tahsin Ceylan - Güncel

Osmangazi Köprüsü Kocaeli Körfez Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title