Bursa haber: Osmangazi Köprüsü ihtişamıyla hayran bırakıyor Güncel Haberler Bursa haberleri... Osmangazi Köprüsü dron çekimi (Arşiv) Köprünün ayaklarının denizden görüntülenmesi Körfez üzerinde ilerleyen bottan çekilen köprü manzaraları Köprünün altının denizden görüntülenmesi Köprünün ayaklarının sualtı kamera ile görüntülenmesi KOCAELİ - Dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer... Osmangazi Köprüsü dron çekimi (Arşiv) Köprünün ayaklarının denizden görüntülenmesi Körfez üzerinde ilerleyen bottan çekilen köprü manzaraları Köprünün altının denizden görüntülenmesi Köprünün ayaklarının sualtı kamera ile görüntülenmesi KOCAELİ - Dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü, ihtişamıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen ve İzmit Körfezi'nin iki yakasını bağlayan 2 bin 682 metre uzunluğundaki köprü, 252 metre kule yüksekliğine, 35,93 metre tabliye genişliğine sahip. Osmangazi Köprüsü, 1550 metre orta açıklığıyla dünyada işletmeye açık olan en büyük orta açıklıklı asma köprüler sıralamasında 7'nci sırada yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / Tahsin Ceylan Osmangazi Köprüsü Kocaeli Körfez Güncel Haberler

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