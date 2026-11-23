Bursa Gürsu'da demir aparata sıkışan kadının parmağı itfaiyece çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa Gürsu'da iş yerinde parmağı demir aparata sıkışan kadın çalışan, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doktorların haber vermesiyle hastaneye gelen itfaiye, kadının sağ işaret parmağındaki aparatı yüzük kesme aparatıyla keserek çıkardı.
BURSA'nın Gürsu ilçesinde bir kadının iş yerinde demir aparata sıkışan parmağı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
İş yerindeki kazada parmağı demir aparata sıkışan kadın çalışan, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doktorların haber vermesi üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kadının sağ elinin işaret parmağındaki demir aparat, yüzük kesme aparatı yardımıyla kesilerek çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin titiz müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı