Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Gemlik'te sağanak nedeniyle kıyıya demirli çok sayıda tekne alabora oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Gemlik'te sağanak nedeniyle kıyıya demirli çok sayıda tekne alabora oldu Haber Videosunu İzle
Bursa Gemlik'te sağanak nedeniyle kıyıya demirli çok sayıda tekne alabora oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle kıyıya demirli çok sayıda tekne dalgalarla alabora oldu. Bazı tekneler çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılırken, denize açılan teknelerin durumu hakkında henüz bilgi edinilemedi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde etkili olan sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kıyıya demirli çok sayıda tekne dalgalarla alabora oldu. Bazı tekneler çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, denize açılan teknelerin durumuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.

Olay, akşam saatlerinde Kumla Mahallesi kıyılarında meydana geldi. Aniden bastıran sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kıyıya demirli olan bazı küçük tekneler dalgalarla alabora oldu. Teknelerden bazıları çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Öte yandan, denize açılan teknelerin de bulunduğu öğrenildi. Bu teknelerin durumuna ilişkin henüz net bilgi edinilemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri

Kavga, olay ne ararsan var! Conceiçao'nun bilinmeyenleri bu haberde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Barosu'nda yeni dönem başladı: Ümit Kocasakal görevi Kaboğlu'ndan devraldı

İstanbul Barosu'nda tarihi görüntüler! Yeni dönem başladı
İspanya'da La Palma adası karanlığa gömüldü! Acil durum ilan edildi

Koca ada karanlığa gömüldü! On binlerce kişi kabusu yaşadı
Düzce'de evin bahçesindeki derede ortaya çıktılar! Nesli tehlikedeki iki su samuru kameraya yansıdı

Bahçedeki derede kameraya yakalandılar! Nesli tehlike altında
Florida jet faciasında yürek burkan detay: 17 yaşında pilot oldu, 20 yaşında kazada hayatını kaybetti

Jet faciasında acı detay: 17'sinde pilot oldu, 20'sinde can verdi
İstanbul'da gök delindi! Valilikten kritik alarm geldi

İstanbul'da gök delindi! Valilikten kritik alarm geldi
Sinem Kobal: Kenan mutfakta benden daha becerikli

Sinem Kobal ev sırlarını açıkladı! Kenan İmirzalıoğlu itirafı şaşırttı
Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı

Ece'nin kabusu bitmiyor! Mahkeme bile durduramadı