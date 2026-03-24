Haberler

Bursalı lise öğrencileri robotik yarışmasında dünya ikincisi oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Erkek Lisesi öğrencileri, Çekya'nın Plzen şehrinde düzenlenen uluslararası robotik yarışmasında dünya ikinciliği elde etti. Öğrencilerin başarısı, ülkemizi ve okullarını gururlandırdı.

Bursa Erkek Lisesi öğrencileri, "ROBO VEHICLE PLZEN 2026 Uluslararası Robotik Yarışması"nda dünya ikincisi oldu.

Danışmanlığını Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Murat Şeyhoğlu'nun yaptığı, Ömer Kaan Çelik ve Halil İbrahim Taybova'dan oluşan Bursa Erkek Lisesi Robot Takımı, Çekya'nın Plzen kentinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "ROBO VEHICLE PLZEN 2026 Uluslararası Robotik Yarışması"nda, finale kalan 14 ülkeden 28 takımla mücadele etti.

Takım, yarışmada tüm kategorilerin ortalamasına göre ise genel klasmanda dünya ikinciliğine ulaştı.

Bursa Erkek Lisesi Müdürü Şahin Boztepe, takımın geçen yıl ulusal düzeyde katıldığı yarışmalarda önemli başarılara imza attığını belirterek, dünya ikinciliğinin tesadüf olmadığını ifade etti.

Boztepe, kısa süre önce katıldıkları "Maestrobot Türkiye-Robotex International" yarışmasında Marmara Bölgesi performansıyla da öne çıktıklarını, üç farklı robotla katıldıkları yarışmada, birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyası kazanıldığını hatırlattı.

Robot takımının Antalya'da düzenlenecek "Robotex International" Türkiye etabında yarışmaya hak kazandığını vurgulayan Boztepe, "Takımımız burada da başarılı olduğu takdirde Güney Kore'de gerçekleştirilecek dünya finallerinde ülkemizi temsil edecek. Kentimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Bu başarılar tesadüfi değil, çalışmanın eseri. Takımımız bundan sonra da bizleri gururlandıracak başarılara imza atacak, buna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı

Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken İsrail hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haaland'ın ağzından çıkan kelime olay oldu

Ağzından çıkan kelime olay oldu
Sürpriz yapmak için eve erken geldi, eşini arkadaşıyla yatakta yakaladı!

Sürpriz yapmak için eve erken geldi, eşini arkadaşıyla yatakta yakaladı!
Borcu olana 'altın' gibi fırsat

Borcu olana "altın" gibi fırsat
Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu! Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Haaland'ın ağzından çıkan kelime olay oldu

Ağzından çıkan kelime olay oldu
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Geceye damga vuran kare! Canlı yayında gülme krizine girdiler

Geceye damga vuran kare! Canlı yayında krize girdiler