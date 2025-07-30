Bursa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Harmancık-Orhaneli bölgesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Harmancık- Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını belirterek, "Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yangına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. 'Yeşil Vatan' savunmasında cansiparane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
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