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Bursa'daki uygulamada 13 sürücüye toplam 42 bin 719 lira ceza verildi

Bursa'daki uygulamada 13 sürücüye toplam 42 bin 719 lira ceza verildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin uygulamasında, 13 sürücüye toplam 42 bin 719 lira ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin uygulamasında, 13 sürücüye toplam 42 bin 719 lira ceza kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, KOM, TEM, Asayiş, Narkotik, Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinden 200 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Sabit ve hareketli yol uygulamasında, 765 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, 354 araç kontrol edildi ve 13 araç sürücüsüne toplam 42 bin 719 lira ceza verildi.

Umuma açık iş yeri uygulamasında, 647 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, 45 iş yeri kontrol edildi, 3 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
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