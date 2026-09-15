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Bursa'daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda seyreden S.D. idaresindeki 34 HGN 295 plakalı motosiklet, Kılıç Kavşağı yakınında önünde seyreden 16 AJC 810 plakalı kamyona çarptı.

Ağır yaralanan S.D., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Motosiklet sürücüsü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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