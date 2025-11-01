Haberler

Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, 3 aracın karıştığı bir olayda yaşandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi Davutdede Metro İstasyonu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 10 ADZ 041 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.E. yönetimindeki 33 AOD 979 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil de önünde seyir halinde olan Y.A. yönetimindeki 16 LBY 55 plakalı cipe çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
