Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 işçi servisi ile 1 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı hastanelere sevk edildi. Olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 işçi servisi ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bursa-Yalova kara yolu Dürdane mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 16 S 2316, 16 S 0602, 16 S 4776 ve 16 S 5143 plakalı 4 işçi servisi ile 16 GE 363 plakalı otomobil çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Sezai Çapar'ın (43) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçi servislerinde bulunan çok sayıda yaralı, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Bursa istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
500
