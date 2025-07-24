Bursa'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı
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Orhangazi ilçesindeki zeytinlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İddiaya göre yangın, ateşle oynayan iki çocuk tarafından çıkarıldı. 20'den fazla zeytin ağacı zarar gördü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arapzade Mahallesi Şahin Tepesi mevkisindeki zeytinlikte yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevler çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangının zeytinlikte ateşle oynayan iki çocuk tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

İtfaiye ekipleri 20'den fazla ağacın zarar gördüğü yangın bölgesindeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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